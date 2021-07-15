ФСБ пресекла теракт в Москве

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) задержали в Москве россиянина, который планировал в июле подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

«Личность террориста в интересах следствия не разглашается», — отметили в ФСБ.

Подчеркивается, что компоненты СВУ силовики нашли в оборудованном им тайнике, а в мобильном устройстве — инструкции по его изготовлению, а также переписку с террористом из Сирии.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

25 мая сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Норильске (Красноярский край), злоумышленники намеревались устроить взрыв 9 мая в местах массового скопления людей.