В Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам

Власти Турции планируют ужесточить требования к туристическим объектам. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что в парламенте страны рассматривается законопроект о стимулировании сферы туризма, согласно которому нарушившие требования гигиены и безопасности здоровья объекты туризма будут обязаны выплачивать штраф в размере 13 500 лир ($1 570).

При повторном нарушении норм гигиены в период пандемии коронавируса штраф будет увеличен в два раза. Причем штраф продолжит расти в два раза при каждом последующем нарушении.

В случае если руководство туристического объекта и вовсе лишено сертификата соответствия нормам безопасности здоровья, то руководству также придется выплатить штраф в размере 13 500 лир.

Ранее сообщалось, что стоимость авиабилетов в Турцию за неделю снизилась на 21%.