В России зарегистрировано максимальное количество смертей от коронавируса

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции погиб 791 человек в России, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

При этом за последние сутки выявлено 25 293 случая коронавируса. Днем ранее было зарегистрировано 23 827 случаев инфекции.

Отмечается, что у 11,9% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 21 493 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5 237), Московская область (2 444), Санкт-Петербург (1 954). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (10), Чукотском автономном округе (8).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 882 295 случаев коронавируса. За весь период умерли 146 069 человек, выздоровели 5 278 976 человек.

Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко заявила, что человек, переболевший коронавирусом, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления.