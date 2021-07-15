Посол Словении рассказал о самочувствии после прививки «Спутником V»

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщает РИА Новости.

«Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант — «Спутник V», и я привился им. Как видите, я жив и здоров», — поделился дипломат.

По его словам, многие сотрудники дипмиссии уже прошли вакцинацию от COVID--19, но еще остаются те, кто боится делать прививку. Раковец уточнил, что большинство работников посольства «очень ответственные» в вопросе профилактики распространения вируса.

Ранее разработчики вакцины опровергли сообщения о причинах задержки одобрения «Спутника V» в ЕС.