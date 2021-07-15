Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаки из-за жары могут получить тепловой удар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперт посоветовал в жаркую погоду закрыть шторы и разместить лежанку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы охладить питомца, нужно положить на пол влажное полотенце, смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать, а также поставить миску с водой и льдом.

Также в жаркую погоду питомца не стоит перекармливать, но нужно почаще вычесывать, чтобы помочь сбросить лишнюю шерсть. Можно смочить прохладной водой живот, подушечки лап и ушные раковины, но не нужно полностью купать собаку: когда жидкость начнет испаряться, получится водяная баня.

Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь и обратиться к ветеринару, подчеркнул Голубев.

Ранее кинолог рассказала, как определить тепловой удар у собаки по дыханию.