Платные вытрезвители могут появиться в России в октябре

Минюст определит порядок работы коммерческих вытрезвителей, которые могут появиться в России осенью. Об этом сообщает газета «Известия».

«Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в Министерстве юстиции, после чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу», — рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай.

Он добавил, что в документе прописаны основные данные, в частности, параметры помещений и численность штата вытрезвителей. Также рекомендуется оснастить их душевыми и туалетами, камерами хранения и медицинским кабинетом. Открывать такие заведения смогут региональные и муниципальные власти.

Полицейские патрули будут доставлять пациентов в платные вытрезвители при соблюдении ряда правил, при этом подростков и беременных женщин привозить запрещено.

Ранее Минздрав пояснил, что в вытрезвители не будут помещать принудительно. Доставке в учреждения подлежат те, кто находится или в беспомощном состоянии или в потенциальной опасности.