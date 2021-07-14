Глава Минздрава объяснил, почему тест на антитела может быть бесполезен

На сегодняшний день нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты от коронавируса, заявил в интервью РИА «Новости» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что COVID-19 мутирует, появляются новые штаммы вируса.

«У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — пояснил министр.

Ранее подобную позицию высказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она заявила, что ВОЗ не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации, потому что оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

В то же время по словам руководителя лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Чепурнова, антитела после вакцинации против коронавируса могут не формироваться у людей с иммунодефицитом или другими нарушениями.