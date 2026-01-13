Размер шрифта
Боль в глазу студентки оказалась из-за паразита, поедающего роговицу

Путешественница и коуч Вивиан Носовицки столкнулась с редким и тяжелым заболеванием глаз во время проживания в Мексике, где она в течение нескольких лет проводила ретриты и развивала онлайн-проекты. Об этом она рассказала в интервью изданию People.

После возвращения в небольшой прибрежный город в Мексике Носовицки начала вести размеренный образ жизни и выстраивать устойчивую повседневную рутину. Однако в начале января 2026 года она проснулась ночью с острой болью в глазу, которая сопровождалась отеком, слезотечением и сильной светочувствительностью.

Первоначальное лечение в местной клинике не дало результата. Позднее в более крупной больнице врачи диагностировали язву роговицы, однако состояние пациентки продолжило ухудшаться. После повторного осмотра медики рекомендовали срочно обратиться за специализированной помощью. В итоге Вивиан вылетела в город Керетаро, где была госпитализирована в профильную офтальмологическую клинику.

По результатам лабораторных исследований у нен был подтвержден диагноз акантамебного кератита — редкой и агрессивной инфекции роговицы, вызванной паразитом. По словам врачей, заражение, предположительно, произошло через водопроводную воду при использовании контактных линз.

Заболевание сопровождалось сильной болью, потерей зрения на один глаз и необходимостью круглосуточного лечения с применением глазных капель каждый час, включая ночное время. Вивиан была вынуждена находиться в затемненном помещении и временно прекратить работу и физическую активность.

В настоящее время девушка продолжает лечение и надеется на восстановление зрения, а также призывает людей внимательно относиться к здоровью глаз и соблюдать правила гигиены при использовании контактных линз.

Ранее врач рассказала, можно ли носить контактные линзы в мороз.

