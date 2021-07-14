Мать Дудникова рассказала об условиях его содержания в белорусском СИЗО

20-летнего россиянина Егора Дудникова, который был арестован в Белоруссии в мае 2021 года по обвинению в организации протестов, поместили в камеру СИЗО с ужасными условиями. Об этом «Газете.Ru» сообщила его мать Юлия Дудникова.

«Там сидят 13 человек по реальным уголовным делам. Ужасная обстановка, антисанитария, их не выпускают гулять, им не разрешают надевать шорты. Люди там очень сложные — есть те, кто прессует и избивает других. Постоянно идет кляузничество друг на друга. Очень проблемная камера — он мне так и написал, что это худшая из возможных камер», — рассказала она.

По ее словам, изначально молодого человека поместили в СИЗО КГБ Минска и в камере ему было комфортно: и окружение, и обстановка были нормальными, еды хватало. Однако спустя некоторое время его перевели в следственный изолятор №1, где условия были намного хуже: антисанитария, больные соседи и отсутствие врачей.

«Он много читал и рисовал. Его перевели в последнюю камеру после того, как мне отказали в переводе Егора на домашний арест, поскольку посчитали, что он якобы склонен к побегу», — заключила она.

Ранее стало известно, что Дудников полностью признал вину в предъявленных ему обвинениях.