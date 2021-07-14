Онколог опроверг миф о вакцинации против коронавируса

Никаких данных о том, что прививка от коронавируса провоцирует развитие онкологических заболеваний, нет, и подобные заявления — абсолютная чушь, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на онколога, главного врача Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева.

«Что касается, можно ли прививаться онкологическим пациентам — есть четко прописанные рекомендации. Если пациент не находится в процессе активного лечения, если нет данных о серьезной иммуносупрессии и, тем более если он находится в ремиссии, то, конечно, ему не просто не противопоказано — ему нужно прививаться», — объяснил специалист.

Пылев уточнил, что таким пациентам необходима вакцинация, поскольку они находятся в группе риска по тяжелому течению COVID-19.

Ранее россиянам рассказали, что медицинский отвод от вакцинации против коронавируса могут получить не только люди из групп риска, но и те, кто пришел в прививочный пункт в нездоровом состоянии — например, с повышенным артериальным давлением.