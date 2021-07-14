Четыре грузинских телеканала прекратили вещание, требуя отставки премьера

Грузинские телеканалы «Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия» на 24 часа прекратили свое вещание. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Телеканалы требуют отставки премьера Ираклия Гарибашвили, а также просят наказать всех насильников.

На экранах вместо вещания на черном фоне идет список 53 журналистов и операторов, которые пострадали от беспорядков в Тбилиси 5 июля.

Ранее сообщалось, что грузинские оппозиционные депутаты объявили бойкот парламенту.

Протесты в Грузии начались после того, как оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава избили во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Мужчина был найден мертвым в своей квартире.

Утром 5 июля противники ЛГБТ-сообщества проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. По центру города также ходили агрессивно настроенные группы и искали людей с радужной символикой. Нападению подверглись и представители СМИ.

После нападения на участников мероприятия и журналистов отменили «Марш достоинства», организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».