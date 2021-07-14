Россияне рассказали, как проведут отпуск

Около трети россиян хотят провести летний отпуск дома в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Так, 29% заявили, что отдыхать лучше всего дома, 14% планируют провести свободное время на даче, 12% хотят поехать в отпуск на море, а 7% — за границу.

С мнением, что в условиях пандемии отпуск лучше проводить в России, согласны 6% респондентов, 5% хотят отдохнуть на природе — у реки или на озере. По 3% россиян считают лучшими идеями для отпуска этим летом отдых в Турции, в Краснодарском крае и в Крыму. Еще 3% считают, что от летнего отдыха в этом году лучше отказаться. По 1% выступили за поездку в Алтайский край, путешествие в другой город и как можно дальше от людей. Другие варианты (Абхазию, Армению, Дагестан, озеро Байкал и т. д.) назвали 6% опрошенных.

В исследовании отмечается, что поехать на дачу или на море чаще среди вариантов отдыха выбирали женщины, а отправиться за рубеж — мужчины.

Опрос проводился среди 1 600 респондентов в период 5–8 июля 2021 года.

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