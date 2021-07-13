Власти Якутии попросили Леонардо Ди Каприо не лезть в проблемы лесных пожаров

Власти Якутии призвали голливудского актера Леонардо Ди Каприо не лезть в проблемы лесных пожаров, охвативших республику. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ранее местные активисты обратились к звезде и основателю фонда по сохранению экологической среды с просьбой помочь справиться с проблемой: «Сибирь умирает сейчас. Вся Сибирь надеется на вашу помощь».

Актер в ответ пообещал помочь. Он отметил, что попробует поговорить с якутскими властями и выяснить, чем можно помочь.

Замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев отметил, что внимание известных персон к таким проблемам радуют. При этом он заверил, что местные власти справятся своими силами.

Накануне в МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в России.

До этого глава Министерства природы Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру из-за того, что в Якутии и Иркутской области занизили данные по лесным пожарам.