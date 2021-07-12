В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы

В МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков. Об этом правоохранители сообщили на брифинге, передает РИА «Новости».

«Проведено более 200 следственных операций. Согласно заключению химической экспертизы, в пробах, взятых с трупа, были обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагиокарабинол, габапентин. По данным экспертизы, причиной смерти могла быть передозировка этими средствами», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что умер оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. На сайте телеканала уточняется, что мужчина был найдем мертвым в своей квартире. Тело Лашкаравы обнаружила его мать.

По данным «Sputnik Грузия», оператора избили возле офиса организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента страны. Пострадавший был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Последние дни он продолжал лечение на дому.