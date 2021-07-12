В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Власти Москвы опровергли сообщения о повышении цен на вакцинацию иностранцев 23:50
Полузащитник «Зенита» и сборной заявил, что в российском футболе нужны... 23:41
Новый «Человек-паук» может стать последним фильмом франшизы 23:38
Игрока сборной Италии заметили курящим сигарету в чемпионской раздевалке 23:34
В Тбилиси протестующие закидали яйцами здание правящей партии 23:32
Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к уничтожению 23:25
Трусова выложила фотосессию с рыжими волосами и домашним питомцем 23:18
Российский тренер призвал УЕФА разобраться с английскими хулиганами после финала Евро 23:05
В США золотые рыбки, выпущенные в озеро, выросли до чудовищных размеров 22:58
Агент Йоахима Лёва прокомментировал слухи о назначении тренера в сборную России 22:47

В МВД Грузии назвали предварительную причину смерти оператора Лашкаравы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sputnik/РИА «Новости»

В МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков. Об этом правоохранители сообщили на брифинге, передает РИА «Новости».

«Проведено более 200 следственных операций. Согласно заключению химической экспертизы, в пробах, взятых с трупа, были обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагиокарабинол, габапентин. По данным экспертизы, причиной смерти могла быть передозировка этими средствами», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что умер оператор телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили 5 июля во время митинга против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. На сайте телеканала уточняется, что мужчина был найдем мертвым в своей квартире. Тело Лашкаравы обнаружила его мать.

По данным «Sputnik Грузия», оператора избили возле офиса организации «Сирцхвилиа» недалеко от парламента страны. Пострадавший был госпитализирован с переломами костей лица, ему потребовалась хирургическая операция. Последние дни он продолжал лечение на дому.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Расплата за «Северный поток — 2»: о чем Зеленский говорил с Меркель
Зеленский призвал давить на Россию для встречи «нормандской четверки»
В чем Путин видит историческое единство русских и украинцев
Путин назвал трагедией возникновение стены между русскими и украинцами
Ажиотаж навсегда: что будет с ценами на квартиры в Москве
Эксперты оценили перспективы рынка жилой недвижимости
В Тбилиси протестующие закидали яйцами здание правящей партии
Макрон допустил введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех французов
В ВОЗ заявили об отсутствии достаточных свидетельств о необходимости повторной вакцинации
Керри назвал переговоры с Лавровым по климату «хорошим началом»
Новости и материалы
Власти Москвы опровергли сообщения о повышении цен на вакцинацию иностранцев
Полузащитник «Зенита» и сборной заявил, что в российском футболе нужны перемены
Новый «Человек-паук» может стать последним фильмом франшизы
Игрока сборной Италии заметили курящим сигарету в чемпионской раздевалке
Поклонская заявила, что Зеленский ведет Украину к уничтожению
Трусова выложила фотосессию с рыжими волосами и домашним питомцем
Российский тренер призвал УЕФА разобраться с английскими хулиганами после финала Евро
В США золотые рыбки, выпущенные в озеро, выросли до чудовищных размеров
Агент Йоахима Лёва прокомментировал слухи о назначении тренера в сборную России
Алана Мамаева заявила, что футболист пьяным звонил их дочери и говорил гадости про маму
Все природные пожары в Челябинской области потушены
На Курском вокзале неадекватный мужчина хотел проехать на крыше электрички
Сборная Италии провела чемпионский парад по улицам Рима
Капитан Италии Кьеллини трогательно обратился к болельщикам после победы на Евро-2020
Олег Меньшиков рассказал о проведенной в коме неделе
Меркель заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину
Жена Хуана Гуаидо заявила о попытке полиции задержать его
Гершкович вспомнил об убийстве Эскобара и призвал защитить сборную Англии после финала Евро
Все новости
«Нужно быть настойчивым и требовать»: как получают медотвод от вакцинации
Россияне с противопоказаниями пожаловались на сложности в получении медотвода
Почему бизнесменов из «лондонского списка» не удается вернуть в Россию
Титов уведомил Путина о прекращении работы с «лондонским списком» предпринимателей
«Англичане всегда агрессивны»: экс-тренер сборной России — о хулиганах и финале Евро
Гершкович призвал «жестоко подавлять» английских хулиганов после Евро
735 самолетов за 1,8 трлн: как Минпромторг предлагает поддержать авиацию
Как выделение 1,8 трлн рублей гражданской авиации скажется на военной отрасли
Пьяных автомобилистов отправят в исправительные центры
Пьяным водителям-рецидивистам ужесточили наказание
«В интересах Саакашвили и России»: кого власти Грузии винят в беспорядках из-за гей-парада
Грузинские оппозиционеры объявили бойкот парламенту, требуя отставки премьера
Острова и полуострова: где отдыхают западные звезды этим летом
Как проводят отпуск в пандемию звезды шоу-бизнеса
«Так работать нельзя»: как «царь-пробка» в Екатеринбурге помогла выявить простой на стройке
Мэр Екатеринбурга Орлов дал указание круглосуточно вести ремонт моста, вызвавший пробку
«Отдан приказ к бою!»: устоит ли коммунизм на Кубе
На Кубе прошли масштабные акции протеста впервые за 27 лет
«Рубец останется у англичан надолго»: звезды шоу-бизнеса об итогах Евро
Лещенко, Мацуев и Пресняков-старший назвали главные открытия и провалы Евро-2020
Как «Талибан*» пытается легализоваться с помощью России и США
В Совфеде не исключили возможности снятия санкций с талибов* в будущем
Ночной дозор: Amazon начнет наблюдать за людьми во время сна
Amazon получила право на изучение скрытых действий пользователей
«Долой коммунизм!»: как на Кубе протестуют против власти
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях