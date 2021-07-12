Минздрав Сербии сравнил побочные эффекты от «Спутника V» и других вакцин

Российская вакцина «Спутник V» вызвала в Сербии наименьшее по сравнению с другими препаратами число побочных эффектов. Об этом заявил РИА «Новости» госсекретарь (в ранге замминистра) здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

Он напомнил, что массовая вакцинация в стране началась 24 декабря прошлого года, и, по мере поступления, граждане могут по собственному выбору привиться четырьмя разным препаратами: Sinopharm, Pfizer, «Спутник V», AstraZeneca.

Всего в Сербии вакцинировались двумя компонентами 48,6% взрослого населения. «Точно сказать, сколько поставлено прививок «Спутник V», сейчас не представляется возможным, приблизительно от общего числа он составляет до 25%, граждане проявили к нему большой интерес, и я сам им привился», — отметил Джерлек.

При этом по каждой вакцине учитываются все побочные эффекты, пояснил он.

«Мы ни с одним из четырех применяемых препаратов не имели серьезных нежелательных реакций. Что касается конкретно «Спутника V», то он вместе с еще одним средством вызвал наименьшее число побочных эффектов, и речь идет об очень качественной вакцине, поэтому гордимся, что будем ее производить», — подчеркнул он.

По его словам, в ближайшие две недели из России ожидается заключение, что расфасованные в Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде вакцины «Спутник V» полностью идентичны образцам из России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».