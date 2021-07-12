МГУ готов зачислить восьмилетнюю девочку, сдавшую ЕГЭ

Факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готов зачислить восьмилетнюю Алису Теплякову, которая закончила школу и сдала единый государственный экзамен.

«Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов», — сказали на факультете.

В МГУ пожелали девочке, чтобы целеустремленность, самоорганизация и саморегуляция помогли ей и дальше достигать заявленных целей, которые «явно обгоняют ее юный возраст».

Кроме того, на психфаке отметили, что готовы поддержать Алису в решении организационных сложностей. Например, в МГУ развита система тьюторства, когда студенты старших курсов помогают только поступившим в университет.

Ранее СМИ писали, что в Москве восьмилетняя девочка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. Всего Алиса сдавала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные — в формате итоговых диагностик.