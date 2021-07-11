Эксперт подсчитал, сколько заплатит пассажир, открывший аварийный люк самолета

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Эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов оценил сумму, которую придется выплатить пассажиру, открывшему аварийный люк в самолете.

«Думаю, объективно речь идет о сотнях тысяч рублей. При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать. Нюанс в том, что нести ответственность за действия пассажиров — это все равно обязанности членов экипажа», — рассказал Романов kp.ru.

По его словам, авиакомпании необходимо будет разобраться, в каком положении была ручка двери аварийного выхода, если пассажир так легко ее открыл.

Эксперт добавил, что скорее всего, перевозчик внесет мужчину в черный список.

11 июля пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

Позже представитель авиаперевозчика заявил, что с гражданином, открывшим аварийный люк, будут разбираться в суде.