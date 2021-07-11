Ученые создали «зеркальную» ткань, помогающую охладиться

Разработан материал, который выглядит как обычная ткань, но при этом может охладить тело почти на 5°C, сообщает издание Science.

Для создания одежды, отражающей солнечный свет, модельеры обычно используют светлые ткани, отражающие видимое излучение. Китайские ученые же обратились к «невидимому» — инфракрасному и ультрафиолетовому излучению — и создали ткань, способную рассеивать его. Такой материал содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты.

Ученые отмечают, что охлаждающий эффект заметен как под солнечными лучами, так и в тени. При этом плотность ткани — как у средней трикотажной футболки.

Чтобы проверить свое творение, исследователи изготовили плотно прилегающий жилет, одна половина которого была сделана из их ткани, а другая — из белого хлопка примерно такой же толщины. Доброволец надел жилет и просидел в шезлонге под прямыми солнечными лучами в течение часа. Когда исследователи измерили температуру его кожи, сторона тела под «новаторской» тканью была почти на 5°C холоднее, чем сторона под хлопком

Контраст также удалось зафиксировать субъективно — участник опыта ощущал разницы температур, а также с помощью инфракрасной камеры.

Разработчики отмечают, что ранее схожая технология использовалась, но не для одежды — предметы были статичны и постоянно обращены к небу. Теперь необходимо измерить насколько хорошо ткань остывает, когда люди находятся в движении.

По словам одного из исследователей Тао Гуанмина, команда намерена наладить массовое производство ткани. Он выразил надежду, что продукты, сделанные из нее, станут доступны уже через год.

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