Московские аэропорты решают вопрос с большими очередями

Аэропорты Москвы принимают меры в связи с большими очередями на стойках регистрации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

В воскресенье, 11 июля, сообщалось об огромных очередях в Шереметьево на вылет и на прилет. Также появилась информация о скоплении людей в столичном аэропорту Внуково.

Днем ранее в сети появились кадры из Шереметьево с переполненным залом, где происходит регистрация. Люди с чемоданами ждут в очередях. Большинство из них не соблюдают социальную дистанцию, некоторые сняли маски.

В пресс-службе аэропорта заявляли, что скопление людей возникло из-за возросшего времени проверки документов, связанных с коронавирусом. Были выделены дополнительные стойки регистрации, в терминалах поставили супервайзеров для помощи пассажирам.