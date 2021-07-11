На Крым надвигаются ливни с градом и шквалистый ветер

МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозами и усилением ветра.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Спасатели предупреждают жителей полуострова и отдыхающих о высокой опасности возникновения чрезвычайной ситуации: возможно подтопление территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, нарушение транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

В непогоду не рекомендуется выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также стоит обходить рекламные щиты, слабоукрепленные конструкции, линии электропередач и деревья.

В начале июля ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма затопило в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек. Спасатели эвакуировали жителей отдельных поселений.

Также сообщалось, что пострадавших от подтоплений крымчан освободят от платы за ЖКУ.