Новости. Общество

Киев остался без света

УНИАН: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии
Вид на Киев без электричества, Украина, 23 ноября 2022 года
Reuters

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Уточняется, что действовавшие ранее графики аварийного отключения света не действуют.

До этого издание сообщалось об атаке Вооруженных Сил России (ВС РФ) на энергетические объекты в Киеве и области. Всего — 7 объектов критической инфраструктуры. По информации журналистов, налеты были совершены с помощью ракет «Кинжал» и «Калибров». После ударов в разных районах города наблюдались перебои с электричеством.

23 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго») сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна.ua» уточняло, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Ранее в «Укрэнерго» предсказали новый удар по энергетике в ближайшее время.

