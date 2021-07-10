СК возбудил дело из-за нападения на полицейских в Грозном

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейских в Грозном, сообщает ТАСС.

По данным телеканала, в момент нападения там находились 10 правоохранителей: четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области.

Согласно предварительным сведениям, злоумышленник в начале напал на одного из сотрудников полиции. Силовик смог увернуться от удара. Затем коллеги сделали предупреждающие выстрелы. Однако эти действия не остановили вооруженного человека.

Мужчина якобы набросился на полицейских с криком «Аллаху Акбар». Полицейские открыли огонь по нападающему с ножом. Мужчина получил огнестрельные ранения, его доставили в больницу, в которой он скончался.

Ранее в Подмосковье полицейского зарезали после сделанного им замечания. ЧП произошло 6 июля в городе Щелково на улице Беляева. Погибший сделал замечания двум мужчинам, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спорили на детской площадке.