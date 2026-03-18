Стало известно, когда доллар подорожает до 85 рублей

Рубль в ближайшие месяцы будет находиться под давлением сразу нескольких факторов, а с июня доллар может начать движение в сторону 85 рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, сейчас на российскую валюту действуют разнонаправленные силы, однако ключевым фактором давления стало резкое сокращение продаж валюты: с 5 марта Минфин прекратил такие операции, и на рынке остались только продажи со стороны Банка России на уровне 4,62 млрд рублей в день. На этом фоне участники рынка ждут корректировки бюджетного правила и снижения цены отсечения нефти, что способно дополнительно ослабить национальную валюту, подчеркнул Бахтин.

Он добавил, что еще одним системным фактором давления на рубль становится цикл снижения ключевой ставки. Если Банк России продолжит смягчение денежно-кредитной политики, что, по оценке эксперта, вероятно уже на заседании 20 марта, это будет постепенно ухудшать позиции рубля.

При этом в конце марта и в апреле российскую валюту могут частично поддержать более крупные продажи экспортной выручки под налоговые выплаты, в том числе из-за расчетов по налогам, считает инвестстратег. Кроме того, спрос на валюту со стороны импортеров пока остается относительно сдержанным, добавил эксперт. Бахтин считает, что дополнительной опорой для рубля может стать и рост сырьевых цен к маю, который способен не столько укрепить нацвалюту, сколько притормозить ее ослабление.

Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе рубль еще может найти баланс в диапазоне 80–82,5 за доллар. По его словам, при этом речь не идет о резких скачках: наиболее вероятным сценарием остается плавное ослабление российской валюты при умеренной волатильности.

«Однако удержать весенние уровни рублю будет все сложнее. Летом снижение ключевой ставки может ускориться, если это позволит динамика инфляции. В такой ситуации с июня более вероятным становится удорожание доллара в направлении 85 рублей», — отметил Бахтин.

При этом эксперт оговорился, что на валютный рынок по-прежнему способна сильно повлиять геополитика — в частности, возможные договоренности по Украине могли бы поддержать спрос на рублевые активы и привести к быстрому снижению курса доллара на 3–5 рублей. Однако внешний политический трек остается слишком трудно прогнозируемым, а позитивные ожидания в этой сфере уже не раз не оправдывались, подчеркнул инвестстратег.

Главным вызовом для рубля Бахтин назвал общее снижение процентных ставок в экономике вслед за ключевой ставкой ЦБ. Это будет означать ослабление интереса к рублевым сбережениям, постепенный переход населения от сберегательной модели к потребительской, а также оживление кредитования и рост импортных потоков, уверен Бахтин. Все это в совокупности способно усилить давление на курс национальной валюты, заключил инвестстратег.

Ранее был назван максимальный курс доллара в марте.