Россиянам напомнили, кто имеет право уйти на альтернативную гражданскую службу

Не каждый призывник обязан идти именно на военную службу, российский закон позволяет заменить ее альтернативной гражданской службой. О том, кто имеет на нее право и как оформить документы, «Газете.Ru» рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Эксперт объяснил, что законодательство РФ позволяет проходить альтернативную гражданскую службу (АГС), если служба с оружием противоречит убеждениям человека или его вероисповеданию. Такое же право есть у представителей коренных малочисленных народов, если они сохраняют традиционный образ жизни и хозяйствование. АГС по закону считается особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства взамен службы по призыву.

Пройти АГС могут граждане мужского пола от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. Ключевое условие одно — человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

Подать заявление нужно в военный комиссариат по месту воинского учета. В нем надо объяснить причины, по которым обычная служба по призыву невозможна, а также приложить автобиографию и характеристику. «Сроки жестко закреплены в законе. До 1 апреля заявление подают те, чья отправка планируется с 1 октября по 31 декабря текущего года, а до 1 октября — те, кого могут направить с 1 апреля по 15 июля следующего года. Если у человека была отсрочка и ее основание прекратилось досрочно, на подачу дается 10 дней», — разъяснил Печников.

Отдельно юрист обратил внимание, что право на АГС сохраняет значение и в период мобилизации. Закон прямо предусматривает, что те, кто уже проходит альтернативную службу в организациях Вооруженных сил как гражданский персонал, продолжают ее проходить. А проходящих АГС в других государственных и муниципальных организациях могут направить на должности гражданского персонала в Вооруженные силы и иные формирования.

У тех, кто проходит АГС, сохраняются трудовые гарантии, продолжил эксперт. Отпуск предоставляют по правилам Трудового кодекса, то есть базово не менее 28 календарных дней в год. Закон также допускает досрочное увольнение с АГС, если возникли основания, которые дают право на досрочное увольнение и при обычной службе по призыву.

Важно и еще одно изменение 2026 года: сам призыв теперь организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по общему правилу по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на АГС, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее, посоветовал напоследок Печников.

