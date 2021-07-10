В «Шереметьево» прокомментировали огромные очереди в аэропорту

В дирекции по связям с общественностью международного аэропорта «Шереметьево» прокомментировали огромные очереди ожидающих посадку пассажиров, сообщает ТАСС.

«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований», — заявили в «Шереметьево».

В дирекции отметили, что очереди появились из-за продолжительной процедуры проверки ПЦР-тестов.

«Регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира», — пояснили в «Шереметьево».

Ранее пассажиры показали на видео огромные очереди в Шереметьево.

В Москве за прошедшие сутки подтвердились 5 694 случая коронавируса, с начала пандемии — 1 423 828. Также за 24 часа скончались 108 пациентов, выздоровели 7 035 москвичей. Всего в городе зафиксировано 23 538 летальных исходов и 1 221 766 выздоровлений.