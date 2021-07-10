Птенец даурского журавля появился в Московском зоопарке

Столичный зоопарк пополнился новым обитателем, там вылупился птенец даурского журавля. Об этом сообщается на странице зоосада «ВКонтакте».

Этот вид птиц включен в Международную Красную книгу.

«Проблема даурских журавлей — как и многих других журавлей — в сокращении мест обитания и кормовой базы. Он выбирает заболоченные участки, где гнездо надежно скрыто от пастбищ. Вопрос в том, что таких мест становится все меньше — как в России, так и в Монголии, а также Китае», — уточнили в пресс-службе зоопарка Москвы.

Всего в дикой природе насчитывается этих птиц лишь 6 500. В Приморском крае находится всего пять гнездящихся пар.

«В результате вид был включен в программу сохранения журавлей Евразии. Первая пара даурских журавлей прибыла к нам (в зоопарк — примечание «Газеты.Ru) в 2002 году», — добавили представители Московского зоопарка.

Ранее два птенца краснокнижных черных аистов родились в Московском зоопарке. В дикой природе черные аисты – скрытные птицы. Они всегда стараются гнездиться как можно дальше от людей.