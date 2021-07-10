В МЧС рассказали об огненном шторме в Челябинской области

Пожар в поселениях Челябинской области имел характер огненного шторма. Об этом рассказал заместитель главы МЧС Илья Денисов, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что мы видели по ряду населенных пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов», — сказал он.

Замглавы ведомства отметил, что пожарным и спасателям удалось спасти 1800 домов. Тем не менее, огонь уничтожил 71 строение, в том числе жилые дома и садовые пристройки. В пунктах временного размещения остаются 179 человек, в том числе 128 человек. Также пострадали 18 человек, еще одно тело было найдено в лесу.

До этого под Челябинском спасатели вытащили из лесного пожара олененка. На кадрах видно, как пожарный идет по дороге, вокруг которой горит лес.