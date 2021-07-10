Неизвестный на электросамокате сбил мужчину в центре Москвы, пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Об этом ТАСС заявил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в центре города в пятницу, 9 июля.

«Вчера на улице Садовая-Кудринская неизвестный на электросамокате сбил мужчину. Пострадавшего доставили в больницу», — уточнил источник.

У потерпевшего зафиксировали сотрясение и травму живота. В настоящий момент начато расследование происшествия с участием электросамоката.

Ранее местное управление Следственного комитета сообщало, что в ночь на 7 июля в башкирском Сибае мотоциклист сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате по проезжей части во встречном направлении, и скрылся. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Также стало известно, что главу Кисловодска Александра Курбатова, упавшего с электросамоката, начали выводить из искусственной комы.