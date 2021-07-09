Еще четыре тела нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке еще четыре тела погибших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В течение минувших суток при обследовании места падения Ан-26 спасателями и водолазами обнаружены четыре тела погибших и шесть фрагментов тел», — говорится в сообщении.

До этого было известно об обнаружении 19 тел. Таким образом, число найденных жертв трагедии выросло до 23.

По данным ТАСС, спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли бортовой самописец самолета Ан-26.