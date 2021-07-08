ВОЗ начала отслеживать «российский» штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения начала отслеживать «российский» штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Организация включила в список для наблюдения одну из мутаций коронавируса AT.1 , которая была выявлена в России в январе 2021.

Кроме прочего, в список ВОЗ также включена и дюжина вариантов коронавируса SARS-CoV-2 с различными типами мутаций, которые могут в будущем представлять угрозу. По информации организации, по ним еще наблюдается недостаток данных.

В публикации ВОЗ отмечается, что «российская» мутация была включена в перечень организации еще 9 июня в «первую группу». В данную категорию попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма – «эта», впервые был зарегистрирован в Великобритании и Нигерии, «йота» из США, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.

Ранее в ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса опережают темпы вакцинации.