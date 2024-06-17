Пострадавшая по делу американского солдата Гордона Блэка готова с ним помириться

Александра Ващук, потерпевшая по делу о краже и угрозе убийством, в которых обвиняется американский солдат Гордон Блэк, готова с ним примириться после выплаты компенсации за моральный и материальный ущерб. Об этом Ващук рассказала «Газете.Ru». Она считает, что Блэк не раскаивается и не понимает, что произошло. Девушка также назвала своего бывшего молодого человека психически больным.

«Нет, он даже не понимает, что произошло. Он считает, что он во всем был прав. Когда судья его спросила у него, понимает ли он, что девушку душил. Он сказал: «ну а что? Она угрожала мне». До него вообще не доходит, что произошло. До него не доходит, что людей душить нельзя, девушек бить нельзя. Для него это нормальная ситуация. Наверное, в семье такая была. Он психически больной человек, ему нужна помощь. Если он выплачивает моральную и материальную компенсацию, я пойду на примирение. Если нет — решит суд. Мы с адвокатом поговорим об этом [о размере компенсации]. Мы разговаривали сегодня с адвокатом, прощать его я просто так не собираюсь. Хватит, я допрощалась, он чуть не прибил. Бог простит. Мы с адвокатом поговорили. Я не хочу, чтобы его очень жестко наказали, все-таки не чужой человек и сделаю скидку на то, что у него с башкой беда, его лечить надо. Я хочу, чтобы его в психбольницу определили», — сказала она.

По словам Ващук, ранее Блэку уже назначали терапию по управлению гневом и сессии с психологом, однако мужчине это не помогло. Девушка говорит, что Блэк избивал ее и в Корее, но армия пыталась утаить инциденты с побоями.

«Да, я обращалась в полицию, меня и в больницу забирали, достаточно серьезно, но все прикрывалось армией. Они пытались помочь, но у них нет компетенции. Они не могут что-то сделать серьезное, принудительное. Мы разговаривали с американцами, и все вскрылось, что он делал. Все, что пытались утаить, спрятать, чтобы не было проблем у армии», — сказала она.

Во время заседания суда Гордон Блэк сообщил, что отправил Ващук украденные деньги через несколько дней. Сама девушка отметила, что средства ей так и не пришли – их изъяли в качестве вещдоков.

«Он признался, что он меня душил. Он уже знал, что я потеряла сознание, и продолжал меня душить. Ему задали вопрос о том, чем это чревато — он ответил, что перекрывается приток крови к мозгу. А это еще хуже, чем если не поступает кислород. Плюс он сказал: «если бы я хотел убить, я бы убил». Я считаю, что он действительно психически больной. Не может так здоровый человек рассуждать, особенно, когда на кону его судьба стоит. Я надеюсь, что суд вынесет справедливое и непредвзятое решение», — заключила она.

17 июня агентство РИА «Новости» сообщило, что во время заседания в Первомайском районном суде Владивостока Блэк не признал вину в угрозе убийством, а вину в краже признал частично. Суд отложил на 19 июня рассмотрение уголовного дела, в этот день пройдут прения.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. рублей.

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