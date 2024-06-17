Песков рассказал о реакции Путина на перестановки в «Единой России»

Президент России Владимир Путин был в курсе решения зампредседателя Совета безопасности и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева назначить полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность секретаря генсовета партии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это было партийное решение, так что разумеется президент был в курсе», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов о согласовании с Путиным выбора Якушева на должность.

При этом представитель Кремля отказался более подробно комментировать данные о том, как принимаются решения внутри партии.

Он также не стал уточнять, помешает ли «Единой России» тот факт, что Якушев постоянно проживает в Екатеринбурге, а не в Москве.

«Я предлагаю вам обратиться в партию со всеми этими вопросами», — заключил Песков, парируя вопрос журналиста о местоположении нового врио секретаря генсовета ЕР.

Якушев сменил на этой должности Андрея Турчака, которого Путин назначил врио главы Республики Алтай. Турчак был секретарем генсовета «Единой России» с 2017 года.

Согласно уставу ЕР Якушев станет секретарем генсовета после проведения съезда партии.

Ранее выяснилось, уйдет ли Якушев с поста полпреда после перехода в «Единую Россию».