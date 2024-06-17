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Гонорар группы «Поднимаем руки вверх» оказался в восемь раз меньше, чем у Жукова

Shot: группа «Поднимаем руки вверх» берет за выступление 1 миллион рублей

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Алексей Потехин &«Поднимаем РУКИ ВВЕРХ»/VK

Группа «Поднимаем руки вверх» экс-участника «Руки вверх!» Алексея Потехина установила себе гонорар в восемь раз меньше, чем у лидера «Руки вверх!» Сергея Жукова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Потехин, по данным издания, берет за выступление своей группы 1 млн рублей. Он работает вместе с вокалистом, гастролирует по России и СНГ. В райдере артисты просят предоставлять им в гримерке бутерброды и фрукты, вино, мартини и коньяк.

Для сравнения, Жуков и «Руки вверх!» берут за выступление 8 млн рублей, требуют для передвижения три «мерседеса», а также люксы в пятизвездочных отелях. В гримерной коллектива должны присутствовать отварной телячий язык, фрукты, овощи, ягоды на десять персон, апероль, виски, мартини и шампанское.

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