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В Кремле оценили слова генсека НАТО о боеготовности ядерного оружия альянса

Песков оценил обсуждение в НАТО темы приведения ядерного оружия к боеготовности

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Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны — члены альянса обсуждают возможность приведения ядерного оружия к состоянию боевой готовности.

«Я хочу напомнить, что президент РФ Владимир Путин, когда говорил о ядерном оружии, отвечал на вопросы, а не говорил об этом по своей инициативе. Он внимательно к этому относится, а то, что сказал Столтенберг, явно не укладывается в контекст декларации, которая была подписана накануне, где как раз говорилось о недопустимости такой риторики», — сказал Песков журналистам на брифинге.

Это говорит о нагнетании ситуации, добавил он.

До этого Столтенберг заявил, что странам — членам Организации Североатлантического нужно проконсультироваться по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

В ночь на 17 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил о росте в мире количества ядерных боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности.

Ранее в МИД РФ заявили о росте роли ядерного оружия в планировании НАТО.

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