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Песков не стал отвечать на вопрос о закрытом режиме суда над Гершковичем

Песков: закрытый режим заседания по делу Гершковича — решение суда

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Эван Гершкович/VK

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда проводить заседание по делу журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

«Это решение суда, мы не можем это комментировать», — заключил Песков.

Журналист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), дело направлено в Свердловский областной суд. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте прошлого года собирал в Свердловской области информацию о выпуске военной техники оборонным предприятием АО «НПК «Уралвагонзавод».

Бывший президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что президент России Владимир Путин освободит журналиста американского издания Эвана Гершковича, при этом российский лидер якобы может сделать это персонально для Трампа. Трамп не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него были основания полагать, что российский лидер «освободит» Гершковича.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в суд дело обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича.

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