Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Kia Optima

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Kia Optima за 1,5 млн рублей.

Так, за 1,5 млн рублей можно приобрести четвертое поколение седана Kia Optima 2017-2018 года выпуска.

«С большой долей вероятности под капотом будет атмосферный двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с. К сожалению, есть риск разрушения нейтрализатора и попадания его частиц в цилиндры, из-за чего на стенках образуются задиры. Так что диагностика с эндоскопом очень желательна», — сказал эксперт.

По словам Виноградова, можно найти автомобиль с мотором 2.4 л. с непосредственным впрыском. Слабым местом у него являются ТНВД, а также характерное образование нагара на впускных клапанах.

При покупке Kia Optima следует проверить состояние передних тормозных дисков нужно, так как их ресурс небольшой. Также стоит проверить состояние водительского сиденья из-за того что оно быстро теряет форму.

До этого стало известно, что среди недорогих подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей надежностью отличаются Ford Focus и Kia Rio.

Основным преимуществом Focus является надежный бензиновый мотор с прогнозируемым ресурсом 300-350 тысяч километров. Оптимальным выбором считается версия с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем.

За 500 тысяч рублей можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Рекомендуется выбирать модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л.

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