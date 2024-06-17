На Украине заявили, что ВСУ потеряли интерес к Крымскому мосту

Крымский мост теперь для военной логистики почти не используется, поэтому он уже не представляет особого интереса для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, передает «Стране.ua».

По его мнению, сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несет меньше четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.

Кроме того, как заявил Плетенчук, Крымский мост получил повреждения в результате совместной операции службы безопасности Украины (СБУ) и ВМС с атакой беспилотных летательных аппаратов.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. Это привело к обрушению двух пролетов моста. Организатором преступления Следственный комитет России называет председателя СБУ Василия Малюка.

Ночью 17 июля 2023 глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем СБУ. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.