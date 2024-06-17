Задержанный чиновник Минсельхоза Донских заявил, что не знает, за что его разыскивали

Задержанный бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских не знает, за что его разыскивали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По словам Донских, он знает, что находится в федеральном розыске, но не знает, за что именно.

Бывшего чиновника разыскивали в течение 12 лет по делу о хищении 2 млрд рублей. С 2008 года Донских проживал на территории Московской области.

Донских был задержан сотрудниками ФСБ в Истринском районе Московской области. Его подозревают в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Уголовные дела в отношении Донских и других фигурантов были возбуждены в 2011-2012 годах.

До этого суд арестовал Донских по делу о хищении более 2 млрд рублей.

Решение о его аресте принял районный суд в Липецке. Также виновными в хищении средств АО «Росагролизинг» через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы были признаны его подельники.

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