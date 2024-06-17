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Нарышкин оценил слова Столтенберга о ядерном оружии

Нарышкин призвал спокойно относиться к заявлению Столтенберга о ядерном оружии

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация обсуждает возможность приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Его слова передает ТАСС.

По мнению специалиста, руководитель Североатлантического альянса пытался напугать Москву. В то же время Нарышкин обратил внимание, что учения по применению ядерного оружия проводятся регулярно.

«Какого-то особого значения, как мне представляется, предавать не следует. Нужно относиться спокойно», — подчеркнул директор СВР РФ.

17 июня Столтенберг сообщил, что страны — члены НАТО приступили к консультациям по вопросу приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. При этом он отказался вдаваться в оперативные подробности.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что российская сторона выступает против разыгрывания «ядерной карты» коллективным Западом. Как он сказал, сейчас Москва фиксирует попытки Вашингтона и его союзников совершить подобную эскалацию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна никогда не «бряцала» ядерным оружием.

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