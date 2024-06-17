В Кремле прокомментировали возможный обмен Гершковича

Россия продолжает вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако подробности этого диалога должны оставаться в тайне. Так прокомментировал новости о скором суде над корреспондентом, которого обвиняют в шпионаже, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить, что президент подтвердил: такие контакты (переговоры по Гершковичу — Прим. ред.) есть и идут, но они должны проходить в полной тишине. Никакой информации об этом не может быть предоставлено», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменяют нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Первое заседание по делу журналиста состоится 26 июня.

Ранее МИД РФ обвинил США в затягивании переговоров по обмену заключенными.