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В Ростовской области задержали руководителя управления ФНС

Mash: задержан глава Управления ФНС по Ростовской области Мосиенко

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ФНС по Ростовской области

В Ростовской области задержан руководитель Управления Федеральной налоговой службы Андрей Мосиенко. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, задержанный может быть замешан в коррупционных преступлениях. Сейчас силовики проводят проверку.

Мосиенко родился в Ростове-на-Дону. У него два высших образования в РГЭУ «РИНХ»: экономическое и юридическое.

В 1997 году он начал работать в налоговых органах в должности государственного налогового инспектора в инспекции по Железнодорожному району Ростова-на-Дону. Проработав несколько лет на этой должности, он возглавил отдел регистрации и учёта налогоплательщиков в той же инспекции.

С 2006 года Мосиенко работает в управлении ФНС по Ростовской области. В 2020 году его назначили руководителем управления. За время работы Мосиенко наградили ведомственными и государственными наградами, среди которых знак отличия «Отличник ФНС России» и медаль Федеральной налоговой службы «25 лет налоговым органам России».

Ранее стало известно, что суд рассмотрит ходатайство СК о продлении ареста замглавы Минобороны Тимуру Иванову.

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