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В «Инвестпалате» оценили влияние американских санкций на Московскую биржу

«Инвестпалата»: санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен активов россиян

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Американские санкции против Московской биржи и ее дочерних организаций не смогут оказать существенного влияния на процесс обмена заблокированных активов российских граждан. Об этом сообщили в «Инвестиционной палате» (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами), пишет РИА Новости.

«По мнению организатора торгов, санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян», — говорится в заявлении.

В «Инвестиционной палате» подчеркнули, что «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) попал под санкции еще до старта сделок по выкупу. Более того, потенциальные покупатели имеют право самостоятельно принимать решения об участии в процессе обмена активов.

Организатор торгов уточнил, что нерезидентам не приходится напрямую взаимодействовать с НРД. Тем не менее ожидается, что иностранные ценные бумаги будут перемещаться внутри российской депозитарной инфраструктуры.

Как рассказали в «Инвестиционной палате», НРД не взимает комиссии за операции в рамках выкупа активов. Депозитарий выполняет техническую роль, которая заключается в учете подобных операций.

«Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования», — добавил организатор торгов.

12 июня США ввели санкции в отношении Московской биржи и «Национального клирингового центра». Последний входит в группу Московской биржи и НРД.

Ранее россиянам посоветовали не спешить покупать доллары на фоне санкций против Московской биржи.

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