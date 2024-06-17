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Анджелина Джоли сделала новую татуировку на груди

Актриса Джоли сделала татуировку с ласточкой на груди

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Eduardo Munoz/Reuters

Голливудская звезда Анджелина Джоли сделала новую татуировку на груди. Об этом сообщает People.

Впервые перед камерами с новой татуировкой Джоли появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Тони» в Нью-Йорке. В зоне декольте актрисы появилась ласточка в полете.

О значении рисунка 49-летняя актриса пока не рассказывала.

На церемонии вручения премии «Тони» Джоли сопровождала 15-летняя дочь Вивьен.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Ранее в Лейпциге Рода Стюарта освистали за солидарность с Украиной.

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