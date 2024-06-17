Россиянина приговорили к 17 годам колонии за изнасилование двух школьниц

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении россиянина, обвиняемого в совращении двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, мужчина познакомился с девочками в кафе на площади Ленина. Он предложил им сыграть в «спецагентов» и увез на такси в свой офис. Там он закапал девочкам в нос «магические» капли, после которых они стали неметь и перестали сопротивляться, и надругался над ними.

Процесс проходил в закрытом режиме, суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима.

До этого сообщалось, что уроженец Таджикистана отправится на 19 лет в колонию строгого режима за изнасилование 14-летней девочки. Инцидент произошел в октябре 2023 года на северо-востоке Москвы, уроженец Таджикистана дважды изнасиловал 14-летнюю школьницу. Первый случай насилия произошел в парке, во второй раз обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в арендованной квартире. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, девочка забеременела. В качестве доказательной базы использовалась в том числе переписка пострадавшей с иностранцем.

Ранее в Тыве осудили юношей, изнасиловавших десятилетнего мальчика.