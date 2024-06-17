В ГД хотят ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рекомендовала ввести запрет на отчисление молодых матерей из учебных заведений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Также предлагаю ввести запрет на отчисление из вузов молодых матерей, разрабатывать для них индивидуальный план обучения и отсрочить оплату за обучение для студенток платных отделений до достижения ребенком трех лет», — сообщила Лантратова.

До этого сообщалось, что группа депутатов Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. В публикации отмечается, что нововведение предполагает внесение изменения в статью 40 закона «Об образовании в Российской Федерации».

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что подобная мера позволит студентам равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования. Слуцкий подчеркнул, что нововведение станет действенной мерой поддержки для молодежи, а также поможет сохранить родителям семейный бюджет.

Ранее сообщалось, что почти половина российских родителей отправляют детей на курсы и к репетиторам.