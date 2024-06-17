Песков заявил, что конференция по Украине не испортила отношения РФ с Венгрией, Турцией и Сербией

Подписание итоговой декларации по Украине на мирной конференции в Швейцарии не портит отношения России с Венгрией, Турцией и Сербией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru». По его мнению, результативность самого саммита «стремится к нулю».

«Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию. Многие из них, и это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них подтверждали бесперспективность каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали. Ну и в целом, если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то конечно она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное. Но о какой-то результативности вряд ли приходится говорить», — сказал он.

Пресс-секретарь президента добавил, что РФ продолжит работать со всеми странами, которые к этому готовы .

«Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений. Продолжает оставаться на повестке дня и та мирная инициатива, с которой выступил в конце прошлой недели президент Путин», — заключил он.

16 июня на конференции по Украине, которая состоялась в швейцарском Бюргенштоке, приняли итоговый документ. Итоговую декларацию поддержали 77 стран из 91, участвовавшей в форуме. Среди подписантов фигурируют Венгрия, Турция и Сербия. Среди государств, не подписавших документ по итогам саммита, — ОАЭ, Индия, Бразилия, Армения, Ватикан, Бахрейн, Ливия, Индонезия, Мексика, Колумбия, Таиланд, Саудовская Аравия и ЮАР.

Ранее сообщалось, что Швейцария проведет дискуссии с РФ после конференции по Украине.