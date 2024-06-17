В Лейпциге Рода Стюарта освистали за солидарность с Украиной

Рок-музыканта Рода Стюарта освистали за солидарность с Украиной на концерте в Лейпциге (Германия). Об этом сообщает Bild.

79-летний британский исполнитель поднялся на сцену в желто-синем костюме, выкрикивал нецензурные оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. На дисплее демонстрировали видеозаписи с прячущимися в метро украинцами, девочкой с антивоенным плакатом, флагом Украины и портретом Владимира Зеленского.

Часть двенадцатитысячной публики попыталась освистать певца.

Известно, что на недавних выборах в Европарламент в Лейпциге победила ультраправая «Альтернатива для Германии».

Накануне в Германии тысячи людей в 70 городах, включая Лейпциг, участвовали в акциях протеста против поставок вооружений Украине и за мирные переговоры для скорейшего урегулирования украинского конфликта.

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