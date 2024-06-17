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Путин совершит рабочую поездку в Якутию

Путин совершит рабочую поездку в Якутск 18 июня

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Валентина Певцова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Республику Саха (Якутия), в ходе нее он познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства уделит особое внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030». Президент пообщается с участниками этих программ и деятелями культуры, работающими на Дальнем Востоке.

Кроме того, Путин встретится с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

Также на этой неделе глава государства проведет встречу с выпускниками военных учебных заведений, а 22 июня — в День памяти и скорби, годовщину начала Великой Отечественной войны, возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Кроме того, у российского лидера будут международные контакты.

Помимо этого, у президента запланировано совещание с членами правительства по миграционной политике.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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