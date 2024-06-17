Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев не достиг договоренности с кредиторами по реструктуризации долга

Bloomberg: Киев не договорился о реструктуризации долга в $20 млрд с кредиторами

close
100%
Depositphotos

Украина не смогла достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга в $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Первый раунд официальных переговоров Украины о реструктуризации ее международного долга на сумму более 20 миллиардов долларов завершился без соглашения», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что группа официальных украинских кредиторов продлила мораторий на погашение долга до 2027 года. Во время переговоров киевская делегация предложила обменять находящиеся в обращении украинские облигации на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 года. Предполагалось, что процентные выплаты будут достигать 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличатся до 6%.

До этого группа держателей облигаций Украины заявила, что первоначальные предложения правительства по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд были неосуществимы, но переговоры по поиску решения будут продолжены.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами