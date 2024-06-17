Киев не достиг договоренности с кредиторами по реструктуризации долга

Украина не смогла достичь соглашения с кредиторами о реструктуризации долга в $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Первый раунд официальных переговоров Украины о реструктуризации ее международного долга на сумму более 20 миллиардов долларов завершился без соглашения», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что группа официальных украинских кредиторов продлила мораторий на погашение долга до 2027 года. Во время переговоров киевская делегация предложила обменять находящиеся в обращении украинские облигации на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 года. Предполагалось, что процентные выплаты будут достигать 1% в течение первых 18 месяцев, а затем постепенно увеличатся до 6%.

До этого группа держателей облигаций Украины заявила, что первоначальные предложения правительства по реструктуризации международных облигаций на сумму около $20 млрд были неосуществимы, но переговоры по поиску решения будут продолжены.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.