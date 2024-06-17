Минпромторг не замораживал выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252. <...> Пропорционально числу поддержанных проектов растет и число проверок со стороны контролирующих органов», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, так как расходование средств должно вестись эффективно.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджеров компаний, производящих электронику, сообщала, что Министерство промышленности и торговли РФ приостановило выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных средств. Источники газеты связали это решение с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Ранее Минпромторг предложил промаркировать спортивное питание.