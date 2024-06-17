Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минпромторг не замораживал выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Минпромторг: выдача субсидий радиоэлектронным предприятиям продолжается

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минпромторг не замораживал выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минпромторг России продолжает выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям. Прямо сейчас ведется очередной отбор по постановлению правительства 1252. <...> Пропорционально числу поддержанных проектов растет и число проверок со стороны контролирующих органов», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что каждая выданная государством субсидия должна быть обеспечена результатом, так как расходование средств должно вестись эффективно.

До этого газета «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджеров компаний, производящих электронику, сообщала, что Министерство промышленности и торговли РФ приостановило выдачу субсидий по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования ранее выделенных средств. Источники газеты связали это решение с невыполнением получателями средств показателей госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Ранее Минпромторг предложил промаркировать спортивное питание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами